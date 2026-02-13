Рендеры iPhone 17e показали дизайн и характеристики перед запуском

В сети появились новые утечки о будущем iPhone 17e, предоставив первые изображения предполагаемого дизайна и информации о характеристиках. Согласно FrontPageTech, смартфон может быть представлен раньше обычного, возможно через пресс-анонс уже в этом месяце, что отражает стремление Apple укрепить позиции в сегменте доступных премиальных устройств.

Ожидается, что iPhone 17e избавится от традиционного «челки» в пользу Dynamic Island, приближая внешний вид к старшим моделям. Диагональ дисплея составит 6,1 дюйма, при этом частота обновления может остаться на уровне 60 Гц.

Для передней камеры предусмотрен сенсор на 18 Мп с поддержкой Centre Stage для улучшенных видеозвонков и создания контента. На тыльной стороне сохранится одна 48-Мп камера Fusion с улучшенной обработкой изображений за счёт нового чипа, при этом дизайн задней панели почти не изменился по сравнению с предыдущей моделью.

Внутри смартфон будет работать на чипе A19 с пониженной тактовой частотой в паре с 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечит поддержку функций Apple Intelligence. Улучшения в подключении обеспечит чип C1X, а также ожидается появление MagSafe для этого уровня устройств впервые.

Предполагаемая стартовая цена $599 (около 59 100₽ по текущему курсу), а цвета корпуса будут стандартными чёрным и белым, с возможным добавлением варианта Lavender.