Рендер Galaxy S25 Ultra показал очень тонкие рамки нового флагмана

Ожидается, что Samsung представит свои новые флагманские телефоны на мероприятии Unpacked 22 января.

Последние изображения показали детали грядущего Galaxy S25 Ultra, включая его ультратонкие рамки. Рендеры были опубликованы инсайдером Ice Universe.

На фотографии, которая, по словам источника, может быть реальной, видно, что у Galaxy S25 Ultra действительно очень тонкие рамки и округлые углы.

Однако на изображении отсутствуют кнопки, что вызывает вопросы, так как обычно на правой стороне устройства находятся кнопки громкости и питания.

Инсайдер также удалил пост с изображением, вероятно, чтобы избежать негативной реакции со стороны Samsung.