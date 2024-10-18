Redmi выпустит игровой планшет в следующем году

Блогер DCS сообщил о возможном запуске игрового планшета от Redmi в конце следующего года. Предполагается, что устройство будет оснащено 8-дюймовым ЖК-дисплеем с высокой частотой обновления и современным флагманским чипом.

Планшет будет компактным, что сделает его удобным для игр. Высокая частота обновления экрана обещает плавное изображение, а мощный процессор обеспечит отличную производительность для мобильных игр.

Есть предположения, что в качестве чипсета будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8-й серии или MediaTek Dimensity 9400.

Планшет, скорее всего, будет продолжением успеха текущих моделей, таких как Redmi Pad Pro, который предлагает отличные характеристики по конкурентоспособной цене.

Ожидается, что новый игровой планшет также будет доступен по разумной цене, что сделает его привлекательным для геймеров.

Подробности о времени автономной работы, вариантах памяти и цене пока неизвестны