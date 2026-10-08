Главная » Новости

Redmi Turbo 6 Max может получить аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран на 7 дюймов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Redmi Turbo 6 Max может получить аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран на 7 дюймов

Компания Xiaomi готовит новую линейку смартфонов Redmi Turbo 6, в которую, предположительно, войдут стандартная модель и более производительная версия Turbo 6 Max. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики будущих устройств.

Redmi Turbo 6 Max может получить аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран на 7 дюймов

По предварительным данным, Redmi Turbo 6 Max оснастят процессором MediaTek Dimensity 9500s и аккумулятором емкостью не менее 10 000 мА·ч. Несмотря на увеличенную батарею, смартфон может получить сравнительно лаконичный дизайн.

Redmi Turbo 6 Max может получить аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран на 7 дюймов

Одной из особенностей новинки станет крупный плоский OLED-дисплей диагональю около 7 дюймов с разрешением 2K. Ранее также сообщалось об использовании металлической рамки корпуса, ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном и защите от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

На задней панели устройства, предположительно, разместят двойную камеру с горизонтальным расположением модулей. Основой аппаратной платформы может стать трехнанометровый чип серии Dimensity 9.

Презентация Redmi Turbo 6 Max ожидается в январе 2027 года. При этом Xiaomi пока официально не подтвердила ни сроки выхода смартфона, ни его технические характеристики.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.