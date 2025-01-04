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Redmi Turbo 4 стартовал заметно лучшего своего предшественника

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Китайская компания Redmi анонсировала свой новый флагман Turbo 4, который сразу поступил в продажу по цене 1999 юаней (почти 27 000 руб.).

Redmi Turbo 4 стартовал заметно лучшего своего предшественника

В первый день продажи устройство показало отличные результаты, превысив продажи предыдущего поколения на 220%.

Turbo 4 стал первым в мире смартфоном с процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который обеспечивает высокую производительность.

Результат теста AnTuTu превысил 1,8 миллиона баллов. Процессор имеет восьмиядерную архитектуру и мощный графический процессор Mali-G720 MC7, который на 24% эффективнее предыдущей версии при снижении энергопотребления.

Среди других характеристик Turbo 4 — 6,67-дюймовый экран с разрешением 1,5K, 50-мегапиксельная основная камера и 6550 мАч батарея с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Смартфон также защищён от влаги и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а его программное обеспечение основано на HyperOS 2 на базе Android 15.

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