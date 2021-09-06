Redmi работает над телефоном с Snapdragon 870 и дисплеем 120 Гц

Известный аналитик только что сообщил, что Redmi работает над смартфоном, хотя это предстоящее устройство, по-видимому, по-прежнему будет иметь SoC Qualcomm Snapdragon 870 и также будет предлагать частоту обновления 120 Гц.

Согласно сообщению Weibo, китайского веб-сайта микроблогов, от @ 数码 闲聊 站, бренд работает над новым телефоном с процессором Snapdragon 870. Кроме того, информатор добавил, что эта модель будет оснащена 6,7-дюймовым OELD-дисплеем с разрешением FHD + (2400×1080 пикселей) и 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Хотя неясно, к какой серии будет относиться новый телефон, предполагается, что это может быть новый вариант линейки K40 и может называться K40S или даже может быть частью предстоящей серии K50.

Утечка также раскрыла номер модели этого смартфона — SM8250. К сожалению, более подробные сведения об этом устройстве в настоящее время неизвестны, и у нас нет возможности подтвердить, находится ли этот смартфон Redmi в разработке. Типстер полагает, что эта модель будет доступна на рынке где-то в следующем году, но пока отнеситесь к этому отчету с долей скепсиса и следите за обновлениями, поскольку мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому поводу.