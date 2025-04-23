Redmi представит Turbo 4 Pro Harry Potter Edition 24 апреля

Компания Redmi анонсировала выпуск специальной версии смартфона Turbo 4 Pro в тематике Гарри Поттера. Презентация устройства состоится 24 апреля в Китае. По словам производителя, это сотрудничество стало самым глубоко кастомизированным в истории бренда, выходя за рамки стандартных визуальных изменений.

Turbo 4 Pro Harry Potter Edition станет третьим продуктом в серии партнёрства с франшизой, следом за Note 12 Turbo и Turbo 3. Задняя панель смартфона оформлена в фирменной красно-синей гамме и украшена изображениями Гарри Поттера, Волан-де-Морта и других персонажей. Устройство будет поставляться с тематическими аксессуарами и уникальным пользовательским интерфейсом, оформленным в стиле волшебного мира, что отличает его от предыдущих лимитированных серий.

Redmi Turbo 4 Pro построен на новейшем чипсете Snapdragon 8s Gen 4, предлагающем флагманскую производительность по доступной цене. Смартфон получил 6,83-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, металлическую рамку и аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и обратной зарядки 22,5 Вт.

Устройство будет доступно с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенной памяти до 512 ГБ. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором, дополненным 8-мегапиксельным модулем, а фронтальная камера рассчитана на 20 мегапикселей.