Redmi представила новый флагманский телевизор Smart TV X 2025

Компания Redmi анонсировала новый флагманский телевизор Smart TV X 2025, который идеально подходит для просмотра фильмов и игр. Модель доступна в четырёх размерах: 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Телевизор работает на процессоре MediaTek MT9655, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. В качестве операционной системы используется новая HyperOS 2.

Экран способен отображать 94% цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает высокую частоту обновления 240 Гц, что делает изображение плавным. Сертификация AMD FreeSync Premium подтверждает его игровую направленность.

Для подключения внешних устройств предусмотрены три порта HDMI 2.1 и один USB 3.0, а также USB 2.0.

Цена на Redmi Smart TV X 2025 начинается от $359 за 55-дюймовую модель, $485 за 65 дюймов, $620 за 75 дюймов и $829 за 85 дюймов.