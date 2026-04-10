REDMI Pad 2 SE представлен в тизере перед запуском: акцент на экран и автономность

Компания REDMI раскрыла первые детали нового планшета Pad 2 SE, официальный запуск которого ожидается в Китае в конце апреля. Устройство позиционируется как более компактная и доступная модель в линейке.

Судя по опубликованной информации, основной упор сделан не на производительность, а на экран и удобство использования. Планшет оснащён 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, высокой частотой обновления и повышенной яркостью. Также заявлена сертификация TÜV Rheinland, ориентированная на снижение нагрузки на зрение при длительном использовании.

Корпус устройства выполнен в металлическом цельном дизайне, что должно повысить ощущение прочности и улучшить тактильные характеристики.

Внутри установлена батарея ёмкостью 7600 мАч, которой, по предварительным данным, должно хватать на полный день работы при обычной нагрузке.

Ожидается, что планшет будет представлен одновременно с другими продуктами компании, включая REDMI Book Pro 2026 и K90 Max. При этом подробные характеристики и стоимость пока не раскрываются.