Главная » Новости

REDMI Pad 2 SE представлен в тизере перед запуском: акцент на экран и автономность

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания REDMI раскрыла первые детали нового планшета Pad 2 SE, официальный запуск которого ожидается в Китае в конце апреля. Устройство позиционируется как более компактная и доступная модель в линейке.

Судя по опубликованной информации, основной упор сделан не на производительность, а на экран и удобство использования. Планшет оснащён 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, высокой частотой обновления и повышенной яркостью. Также заявлена сертификация TÜV Rheinland, ориентированная на снижение нагрузки на зрение при длительном использовании.

Корпус устройства выполнен в металлическом цельном дизайне, что должно повысить ощущение прочности и улучшить тактильные характеристики.

Внутри установлена батарея ёмкостью 7600 мАч, которой, по предварительным данным, должно хватать на полный день работы при обычной нагрузке.

Ожидается, что планшет будет представлен одновременно с другими продуктами компании, включая REDMI Book Pro 2026 и K90 Max. При этом подробные характеристики и стоимость пока не раскрываются.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+