Redmi объявила цены на комплектующие для K80 и K80 Pro

После недавнего анонса флагманских моделей Redmi K80 и K80 Pro бренд Redmi представил официальный список цен на комплектующие для этих устройств.

В сравнении с некоторыми конкурентами, стоимость деталей выглядит достаточно привлекательной. Однако, как отмечают эксперты, определенные компоненты стоит беречь от поломок, не охватываемых гарантией.

Материнская плата для модели Redmi K80 Pro, по данным из Китая, стоит $358. Дисплей этой модели оценён в $86, а аккумулятор — в $22. Также модуль камеры с телеобъективом и задняя крышка обойдутся в $19. Полный список цен для K80 Pro выглядит следующим образом:

Ультраширокий объектив (ультраширик) — $7

Фронтальная камера — $5

Нижний динамик — $3

Разговорный динамик — $2

Дополнительная плата (нижняя) — $7

Для базовой модели Redmi K80 также самой дорогой запчастью является материнская плата, цена которой составляет $321.

Дисплей для этой модели оценён в $84, а аккумулятор стоит $16.

Полный прайс-лист для K80 включает:

Основная камера — $19

Ультраширокий объектив — $3

Фронтальная камера — $5

Нижний динамик — $3

Разговорный динамик — $2

Дополнительная плата — $5

Задняя крышка — $14

Цены указаны для китайского рынка и могут варьироваться в зависимости от региона. За пределами Китая стоимость комплектующих, вероятно, будет выше, что стоит учитывать при планировании ремонта или замены деталей.