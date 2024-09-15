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Redmi начал продажи обновленного 85-дюймового телевизора Max за 60 000 рублей

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Бренд Redmi сообщил о старте продаж обновленного телевизора Max 85. Эта модель выделяется своим 85-дюймовым экраном, высокой точностью цветопередачи и доступной ценой для пользователей.

Redmi начал продажи обновленного 85-дюймового телевизора Max за 60 000 рублей

Телевизор оснащен ЖК-панелью с разрешением 4K и частотой обновления до 120 Гц. Он поддерживает технологию MEMC, которая делает изображение более плавным, добавляя промежуточные кадры. Заводская калибровка обеспечивает отличную цветопередачу с показателем ΔE≈2.

Внутри устройства установлен четырёхъядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Также есть два 10-ваттных динамика, модули Wi-Fi 6 и NFC, а управление осуществляется через прошивку Xiaomi ThePaper OS с пультом ДУ, имеющим встроенный микрофон для голосовых команд.

Redmi Max 85 (2025) оценили на китайском рынке в 60 000 рублей.

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