Redmi K80 Ultra получит аккумулятор емкостью 7500 мАч

Новый смартфон Redmi K80 Ultra от компании Xiaomi получил подтверждение ключевых характеристик в базе китайского министерства промышленности и информационных технологий (CMIIT). Как сообщает ресурс XpertPick, устройство с номером модели 25060RK16C оснащено аккумулятором номинальной ёмкостью 7270 мАч, что в маркетинговом обозначении, скорее всего, будет представлено как 7500 мАч.

По данным утечек, K80 Ultra получит 6,8-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K и будет построен на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9400 Plus. Смартфон также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт, а его корпус может включать металлическую среднюю рамку для дополнительной прочности.

Основная камера, по предварительным данным, будет тройной с главным модулем на 50 мегапикселей. Устройство ориентировано на пользователей, которым важны производительность, длительное время автономной работы и современные мультимедийные возможности.

K80 Ultra выйдет на фоне конкуренции с аналогичными устройствами от iQOO, Realme и OnePlus, которые также готовят смартфоны на базе Dimensity 9400 Plus. Среди них упоминаются модели iQOO Neo 10S Pro, Realme Neo 7 Pro и OnePlus Ace 5s, оснащённые аккумуляторами от 7000 мАч и дисплеями с разрешением 1,5K.

На фоне выхода Xiaomi 15s Pro и Pad 7 Ultra, которые станут первыми устройствами с фирменным чипсетом XRING O1, релиз Redmi K80 Ultra ожидается уже в ближайшем месяце.