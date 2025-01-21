Redmi K80 Pro выйдет на международный рынок под названием Poco F7 Ultra

Согласно последним инсайдерским данным, Poco F7 Ultra скоро появится на мировом рынке как обновлённая версия, а не новое устройство.

Данные прошивки подтвердили, что Poco F7 Ultra на самом деле является Redmi K80 Pro, адаптированным для международных рынков.

Информация от 91mobiles Indonesia указывает на то, что в прошивке Redmi K80 Pro есть упоминания названия «Poco F7 Ultra» и номер модели «24122RKC7G». Этот номер подтверждён сертификацией SDPPI Postel, полученной 13 января 2025 года.

Это подтверждает ранее сделанные предположения о том, что Redmi K80 Pro, который сейчас доступен только в Китае, будет продаваться под брендом Poco F7 Ultra за пределами Китая.

Хотя основная конфигурация останется прежней, в некоторых регионах могут быть незначительные изменения.

Poco F7 Ultra обещает впечатляющие характеристики, включая чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, обеспечивающий максимальную производительность.

Основная камера получит датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив на 32 Мп и телеобъектив на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом.

Устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Дисплей будет плоским с разрешением 2K и плотностью пикселей более 520 ppi. Ожидается, что Poco F7 Ultra появится на мировом рынке в ближайшее время.