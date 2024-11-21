Redmi K80 Pro в цвете Snow Rock White дебютировал на изображениях

В сети появились качественные рендеры ожидаемого смартфона Redmi K80 Pro, выполненного в цвете Snow Rock White.

На изображениях отчетливо виден плоский экран с очень узкими рамками и небольшим вырезом в центре верхней части для фронтальной камеры. Самая широкая рамка — нижняя — составляет всего 1,9 мм.

Согласно ранее опубликованной информации, Redmi K80 Pro будет оснащен дисплеем TCL Huaxing с разрешением 2K, пиковой яркостью 1800 нит и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Энергопотребление экрана будет на 20,3% ниже по сравнению с дисплеем Redmi K70.

На тыльной панели, как уже сообщалось в предыдущих утечках, расположится круглый модуль основной камеры с тремя датчиками и вытянутой LED-вспышкой. Кнопки регулировки громкости и питания будут размещены на правой грани устройства.

По неподтвержденным данным, презентация линейки Redmi K80 запланирована на 27 ноября.