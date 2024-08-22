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Redmi K80 Pro с обновленным дизайном показали на рендере

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В сети появился первый рендер нового флагмана от Redmi — K80 Pro. Он демонстрирует обновленный дизайн, отличающийся от предыдущей модели K70 Pro.

Redmi K80 Pro с обновленным дизайном показали на рендере

Вместо привычного прямоугольного блока камеры, K80 Pro получит круглый модуль, расположенный в левом верхнем углу задней панели. В него войдут четыре датчика и LED-вспышка. Также изменилось расположение логотипа бренда, который теперь находится ближе к левой грани и напечатан вертикально.

Согласно слухам, Redmi K80 Pro будет оснащен ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев и плоским OLED-экраном с разрешением 2K. Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор и перископический датчик.

 

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