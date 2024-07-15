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Redmi G Pro получил упрощенную версию по цене 1006 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Redmi сделал более доступную версию своего игрового ноутбука, она была представлена на прошлой неделе и теперь стала доступна для покупки на китайском рынке.

Redmi G Pro получил упрощенную версию по цене 1006 долларов

Основное отличие новой версии от оригинала заключается в замене процессора Intel Core i9-14900HX на Core i7-14650HX.

В остальном ноутбук остался практически неизменным: он оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

Дисплей имеет размер 16 дюймов с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс.

Пользователи могут выбирать между тремя режимами графической производительности: встроенной графикой, дискретной графикой или гибридным режимом.

Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, а система охлаждения имеет два вентилятора. Ноутбук также обладает разнообразными интерфейсными разъемами.

Стоимость Redmi G Pro (2024) составила 7 299 юаней или 1006 долларов.

 

 

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