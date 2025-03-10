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Redmi анонсировала новый телефон с батареей на 7 550 мАч

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Бренд Redmi подтвердил, что в апреле выпустит новый производственный телефон с долгим временем автономной работы, который, по всей вероятности, будет называться Redmi Turbo 4 Pro. Устройство, как ожидается, будет оснащено процессором Snapdragon 8s Elite, который скоро дебютирует на рынке.

Согласно информации от инсайдера Experience More, Redmi Turbo 4 Pro получит 6,8-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, вероятно, на основе OLED-технологии. В устройстве будет встроен датчик отпечатков пальцев.

Ожидается, что телефон получит аккумулятор ёмкостью 7550 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Это может увеличить вес устройства до более чем 210 граммов.

Кроме того, Turbo 4 Pro будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/69.

После выпуска новой версии ожидается, что цена существующего Redmi Turbo 4 может снизиться, а сам телефон может быть переименован в Poco X7 Pro на международных рынках. В конце месяца Poco также планирует представить новые модели Poco F7 Pro и F7 Ultra.

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