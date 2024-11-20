Redmi A4 5G представлен в Индии: самый доступный 5G-смартфон на рынке

Компания Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Redmi A4 5G на индийском рынке, позиционируя его как самое доступное 5G-устройство в стране. С ценой всего 8 499 рупий, этот телефон предлагает впечатляющие характеристики, которые делают 5G доступным для широкой аудитории.

Дисплей:

Redmi A4 5G оснащен 6,88-дюймовым HD+ IPS ЖК-дисплеем с разрешением 1640 x 720 пикселей. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, а пиковая яркость в 600 нит позволяет комфортно использовать смартфон на улице. Устройство имеет современный дизайн с тонкой рамкой, что делает его привлекательным для пользователей.

Производительность:

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 4s Gen 2, обеспечивая надежную производительность для повседневных задач. Он предлагает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с возможностью расширения до 4 ГБ виртуальной памяти, что улучшает многозадачность. Встроенная память составляет 64 ГБ или 128 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты microSD.

Камера:

На задней панели расположена основная камера на 50 Мп, способная делать четкие фотографии, а фронтальная камера на 5 Мп предназначена для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор и зарядка:

Redmi A4 5G укомплектован мощной батареей на 5160 мАч, что обеспечивает длительное время работы устройства. Поддержка зарядки мощностью 18 Вт, а также зарядное устройство на 33 Вт в комплекте, позволяют быстро подзаряжать смартфон.

Подключение и безопасность:

Устройство поддерживает Dual SIM 5G с несколькими диапазонами. Также доступны Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и USB-C для современных подключений. Для дополнительной безопасности предусмотрен датчик отпечатков пальцев на боковой панели, а также сохранен 3,5-мм разъем для наушников.

Дизайн:

Задняя крышка устройства выполнена из стекла и имеет защиту от брызг по стандарту IP52. Размеры смартфона составляют 171,88 x 77,8 x 8,22 мм, а вес достигает 212,35 г. Redmi A4 5G доступен в двух цветах: звездно-черный и искрящийся фиолетовый.

Цены и дата выхода

Цены на Redmi A4 5G следующие:

4 ГБ + 64 ГБ: 8 499 рупий (10 100 руб.)

8 499 рупий (10 100 руб.) 4 ГБ + 128 ГБ: 9 499 рупий (11 300 руб.)

Смартфон поступит в продажу 27 ноября через сайт Xiaomi India и Amazon India.