Redmi 17 5G представлен в Индии с 6,9-дюймовым дисплеем 120 Гц и батареей на 7900 мАч

Компания Xiaomi официально представила в Индии смартфон Redmi 17 5G — бюджетное устройство, ориентированное на длительное время автономной работы, большой экран и поддержку сетей пятого поколения.

Согласно техническим характеристикам, устройство оснащено 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Типичная яркость экрана составляет 675 нит, а в режиме повышенной яркости показатель может достигать 825 нит. Дисплей также имеет сертификаты TÜV Rheinland, подтверждающие низкий уровень синего излучения, отсутствие мерцания и соответствие принципам циркадно-безопасного просмотра.

В основе смартфона лежит 4-нанометровый процессор Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, работающий в связке с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем стандарта UFS 2.2. Устройство доступно с объёмом оперативной памяти до 6 ГБ и встроенным накопителем до 256 ГБ, с возможностью расширения памяти при помощи карт microSD объёмом до 2 ТБ. Смартфон работает на базе фирменной оболочки Xiaomi HyperOS 3.

Основная камера устройства получила разрешение 50 мегапикселей и светосилу f/1.8, фронтальная — 8 мегапикселей; обе камеры поддерживают запись видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 7900 мАч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 109 часов прослушивания музыки, до 28 часов воспроизведения видео, до 53 часов разговора и до 10 часов видеозаписи. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а также реверсивную проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт.

Помимо этого, в устройстве реализованы стереодинамики с усилением громкости до 300%, разъём для наушников 3,5 мм, защита экрана Gorilla Glass 7i и сертификация по стандарту IP64. Также заявлена поддержка технологии Wet Touch, позволяющей пользоваться сенсорным экраном мокрыми или влажными пальцами.

Что касается дизайна, на задней панели смартфона предусмотрена настраиваемая динамическая RGB-подсветка, сигнализирующая о входящих уведомлениях, статусе зарядки и срабатывании камеры.

Продажи Redmi 17 5G в Индии стартуют 10 сентября. Цена базовой версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти составит 23 999 индийских рупий, что по текущему курсу ЦБ РФ соответствует примерно 21 950 рублям, а версия с 8 ГБ оперативной памяти оценена в 26 999 рупий, или около 24 690 рублей. Устройство будет представлено в чёрном, синем цветах и варианте с отделкой из веганской кожи оранжевого оттенка и будет продаваться через Amazon India, официальный сайт Xiaomi и розничные магазины.