RedMagic представила игровые смартфоны 10S Pro и 10S Pro+ с топовой начинкой

Компания RedMagic официально представила новые игровые смартфоны — модели 10S Pro и 10S Pro+, ориентированные на максимальную производительность. Устройства построены на чипсете Snapdragon 8 Elite Leading Version с увеличенными частотами, что позволило им набрать до 3 291 328 баллов в тесте AnTuTu.

В новых моделях также увеличена ёмкость аккумуляторов и переработана система охлаждения: теплоотводная пластина теперь размещена непосредственно над процессором, что повышает эффективность рассеивания тепла при интенсивной нагрузке.

Обе модели оснащены 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688×1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Основной блок камер включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор, 50 Мп широкоугольный и 2 Мп макрообъектив. Фронтальная камера — 16 Мп.

Конфигурации памяти варьируются от 12/256 ГБ до 24/1024 ГБ. Смартфоны поддерживают сети 5G, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC. Биометрическая аутентификация реализована через оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, а также распознавание лица.

RedMagic 10S Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 7050 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт, тогда как у версии Pro+ аккумулятор объёмом 7500 мАч поддерживает быструю зарядку до 120 Вт. Защита от влаги официально не заявлена.

Минимальная цена RedMagic 10S Pro составляет 4999 юаней (около 55 400 рублей), а за RedMagic 10S Pro+ придётся заплатить от 5999 юаней (примерно 66 500 рублей).

Также анонсирована лимитированная версия RedMagic 10S Pro, выполненная в стиле популярной китайской игры Wuthering Waves.