Red Magic анонсировал игровую серию 10S Pro с экраном 144 Гц и батареей 7500 мАч

Компания Red Magic анонсировала новую серию игровых смартфонов 10S Pro, сделав акцент на высокую производительность, длительное время работы и плавный игровой процесс. Линейка включает модели Red Magic 10S Pro и 10S Pro+, которые поступят в продажу на следующей неделе.

Новинки оснащены 6,8-дюймовыми дисплеями с частотой обновления 144 Гц и подэкранной селфи-камерой. Экран занимает 95,3% передней панели, обеспечивая максимальное погружение в игровой процесс. Поддержка 90 Гц предусмотрена в популярных мобильных играх, таких как Call of Duty Mobile Masters, Cross Fire Mobile и League of Legends Mobile. В игре Arena Breakout также реализована трассировка лучей с полной картой.

Red Magic 10S Pro базируется на чипсете Snapdragon 8 Elite Leading Version и оснащается до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом до 1 ТБ стандарта UFS 4.0. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой 120-ваттной быстрой зарядки. Смартфоны поставляются с предустановленной ОС Android 15.

Для поддержания стабильной производительности под высокой нагрузкой используется система охлаждения Composite Liquid Metal 2.0 с физическим вентилятором. Такое решение позволяет устройствам эффективно рассеивать тепло даже при запуске ресурсоёмких игр.

Red Magic позиционирует серию 10S Pro как мощное решение для мобильных геймеров, сочетающее современные технологии и продуманную эргономику. Официальный старт продаж и цены будут объявлены в ближайшие дни.