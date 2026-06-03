Red Magic 11S Pro+ установил рекорд AnTuTu в мае 2026 года

Опубликован майский рейтинг самых производительных Android-смартфонов по версии AnTuTu. Несмотря на ожидания, что список останется практически без изменений из-за роста цен на память и снижения числа новых релизов, расстановка сил заметно изменилась.

Лидером месяца стал Red Magic 11S Pro+, набравший 4 171 821 балл. Этот результат оказался самым высоким среди всех Android-флагманов, протестированных в AnTuTu в мае 2026 года. Второе место занял iQOO 15 Ultra с результатом 4 144 802 балла, а на третьей строчке расположился Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition, получивший 4 103 004 балла.

В первую десятку также вошли iQOO 15, Red Magic 11 Pro+, Realme GT8 Pro, Oppo Find X9 Ultra Satellite Communication Edition, Honor WIN, iQOO 15T и Honor Magic 8 Pro.

Наиболее широко в рейтинге представлена компания Vivo: вместе с брендом iQOO производителю удалось разместить сразу четыре модели в топ-10. По два устройства в список включили Red Magic и Honor, а Oppo и Realme представлены одной моделью.

Отдельное внимание привлекает распределение процессоров. Девять из десяти смартфонов работают на базе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Исключением стал Realme GT8 Pro, оснащённый чипом MediaTek Dimensity 9500.

При этом в майском рейтинге не оказалось ни одного смартфона Xiaomi. Бренд, который ранее периодически появлялся в списках AnTuTu, на этот раз не смог попасть в десятку самых производительных устройств месяца.