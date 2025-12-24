Red Magic 11 Air официально подтверждён: раскрыты ключевые характеристики

Компания Nubia официально подтвердила разработку нового игрового смартфона Red Magic 11 Air. Информацию подтвердил менеджер по продукту Red Magic Gaming Phone Цзян Чао, перепостив сообщение инсайдера Digital Chat Station и отметив, что устройство «действительно очень мощное».

По данным инсайдеров, Red Magic 11 Air представят в Китае в январе 2026 года. Смартфон станет преемником модели Red Magic 10 Air и продолжит фирменную философию линейки — максимум производительности при сравнительно тонком корпусе.

Устройство получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а также фирменную активную систему охлаждения с вентилятором — редкое решение даже среди игровых смартфонов. Это должно обеспечить стабильную производительность в длительных игровых сессиях.

Red Magic 11 Air станет первым смартфоном 2026 года с фронтальной камерой под дисплеем. Согласно данным сертификации TENAA, аппарат оснащён 6,85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K. Под экраном размещена 16-мегапиксельная селфи-камера, а основная камера представлена связкой 50 Мп + 8 Мп.

Ожидается, что смартфон выйдет в конфигурациях вплоть до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Ёмкость аккумулятора составит около 7000 мА·ч, что по меркам игровых устройств считается очень высоким показателем.

Габариты Red Magic 11 Air — 163,82 × 76,54 × 7,85 мм, вес — примерно 207 граммов. При такой «начинке» устройство обещает быть заметно тоньше и легче многих игровых конкурентов.

Линейка Red Magic традиционно выделяется агрессивным дизайном и нестандартными инженерными решениями. Судя по утечкам, Red Magic 11 Air сохранит этот подход, сделав ставку на сочетание флагманского железа, активного охлаждения и минималистичного, более «воздушного» корпуса.