Realme выпустит флагман киберспорта среднего уровня Neo7

Компания Realme объявила, что серия Neo теперь будет функционировать независимо, став флагманом киберспорта среднего уровня. Вице-президент Realme Сюй Ци подтвердил, что это часть стратегии по выделению линейки Neo среди премиальной серии GT.

В свежих новостях о Realme Neo7 сообщается, что устройство продемонстрировало впечатляющие результаты в тесте AnTuTu, набрав 2,4 миллиона баллов.

Это значительно больше по сравнению с предшественником, моделью GT Neo6, которая набрала около 1,5 миллиона баллов. Neo7 будет работать на чипе Dimensity 9300+ и оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, что должно повысить производительность устройства.

Стоит отметить, что в списке AnTuTu Neo7 указан как Realme Neo6, но использование мощного процессора и увеличенной ёмкости аккумулятора подчеркивает акцент на производительности.

Ранее в мае был выпущен GT Neo6 с процессором Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 Вт. Ожидается, что Neo7 также будет поддерживать эту функцию, учитывая большую ёмкость аккумулятора.

Телефон GT Neo6 оснащён 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем, толщиной 8,7 мм и весом 191 г. Neo7, вероятно, будет использовать новую технологию аккумулятора с кремниевым анодом, что позволит сделать его более тонким и лёгким.