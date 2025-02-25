Realme выпустила Neo 7x с новым чипсетом Snapdragon 6 Gen 4

Китайская компания Realme решила сегодня представить не одну новинку. Наряду с Neo 7 SE компания Realme представила еще и новый смартфон Neo 7x, который работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4.

Этот телефон оснащён AMOLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и имеет высокий уровень защиты IP69. Устройство разработано для игр и предлагает высокую частоту обновления, улучшенное охлаждение и стильный дизайн.

Neo 7x имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2000 нит.

Чипсет Snapdragon 6 Gen 4 обеспечивает 15% большую производительность по сравнению с предыдущей моделью, а графический процессор Adreno 810 гарантирует плавный игровой процесс.

Смартфон оснащён системой жидкостного охлаждения и поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения виртуальной памяти до 12 ГБ и встроенной памяти до 512 ГБ. Он работает на Realme UI 6.0 на базе Android 15 и поддерживает управление движением с помощью жестов.

Для фотографий Neo 7x имеет 50-мегапиксельную камеру с электронной стабилизацией и возможностью записи видео в 4K. Фронтальная камера на 16 мегапикселей поддерживает запись видео в формате Full HD.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы, поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и защищён от воды и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69.

Смартфон оснащён стереодинамиками и поддерживает две SIM-карты 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Neo 7x доступен в двух цветах и предлагается в двух конфигурациях памяти по цене от 1299 юаней (15 300 руб.).