Realme ведет работу над запуском смартфона GT 7 с новым мощным процессором

Компания Realme раскрыла дизайн будущего смартфона GT 7 и подтвердила использование нового процессора Dimensity 9400e. В преддверии официального запуска серия GT 7 уже активно анонсируется на разных рынках.

На опубликованном видео представлен внешний вид Realme GT 7, где заметно переработанный модуль камеры, отличающийся от ранее выпущенного в Китае Neo 7. Это свидетельствует о том, что Realme GT 7 будет оригинальной моделью, а не переименованной версией уже существующего устройства. Новинка будет доступна минимум в черном и синем цветах.

Ранее смартфоны GT 7 и GT 7T появились в базе данных Geekbench с процессорами Dimensity 9300 Plus и Dimensity 8400 соответственно. Однако новые данные указывают на то, что Realme GT 7 получит чипсет Dimensity 9400e. Предполагается, что этот процессор сохранит архитектуру CPU и GPU от Dimensity 9300+, но предложит улучшения в других аспектах.

В то время как Realme GT 7 готовится к глобальному запуску, на китайском рынке он может выйти под именем Realme Neo 7 Pro. Модель GT 7T, согласно слухам, будет переименованной версией китайского Realme Neo 7 SE.

Точная дата презентации Realme GT 7 еще не объявлена, однако компания активно подогревает интерес к новинке, обещая сочетание производительности и свежего дизайна.