Realme скоро выпустит свой первый смартфон с батареей на 6000 мАч

Компания Realme вслед за Samsung решила начать выпускать смартфоны с емкими аккумуляторами.

Так, недавно стало известно, что производитель выпустить свой первый смартфон с батареей на 6000 мАч. Новинка будет недорогой, а точнее из ценового сегмента 150-200 долларов.

Упоминание об этом смартфоне обнаружили в базе сертификационного агентства TUV.

Какое название получит смартфон, и когда он выйдет на рынок пока неизвестно.