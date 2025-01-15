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Realme сертифицировала ультрабюджетный смартфон в стиле модели 14x

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Realme получила сертификат на новый бюджетный смартфон, который внешне напоминает модель 14x, но имеет значительно упрощенные характеристики. Это означает, что ожидаемая цена устройства не превысит 100 долларов.

Realme сертифицировала ультрабюджетный смартфон в стиле модели 14x

Смартфон 14x поддерживает 5G, имеет основную камеру на 50 Мп и аккумулятор на 6000 мАч с защитой IP68/69, при этом его цена составляет 15 999 индийских рупий (около 185 долларов).

Новый смартфон, обозначенный как RMX5020, поддерживает только 4G/LTE.

У него будет аккумулятор емкостью 5180 мАч и поддержка проводной зарядки на 45 Вт.

Устройство будет иметь двойную камеру и ожидается, что его цена составит около 9 999 индийских рупий (примерно 115 долларов). Вероятно, новый смартфон станет частью суббрендов Realme Narzo или Note.

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