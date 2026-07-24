Realme раскрыла полный список смартфонов, которые получат обновление до ColorOS 17

Компания Realme официально подтвердила отказ от собственной оболочки Realme UI в пользу полного перехода на ColorOS от Oppo. Это означает, что новые устройства Realme будут поставляться с оболочкой ColorOS, однако изменение коснётся и уже выпущенных моделей компании.

Realme сообщила, что подходящие по критериям более старые устройства будут обновлены до ColorOS, а именно до версии ColorOS 17. При этом список поддерживаемых моделей компания не опубликовала, поэтому издание составило его самостоятельно на основе действующей политики обновлений.

Даже несмотря на переход на оболочку Oppo, ожидается, что Realme выполнит ранее взятые на себя обязательства по поддержке устройств, поэтому составленный список, основанный на политике обновлений компании, должен быть в целом точным. В перечень вошли модели линеек GT (включая GT 8 Pro, GT 7 Pro и другие), номерной серии (модели 14, 15 и 16 с модификациями), серии P (P3 и P4 с вариациями), серии C (модели C71–C100 с модификациями), серии Narzo (от 80 до Power 5G), а также серии Note (70 и 80 с модификациями). Помимо смартфонов, до ColorOS 17 на базе Android 17 также будет обновлён планшет Realme Pad 3.

Компания пока не уточнила, какой именно смартфон первым выйдет с ColorOS 17 на борту и когда начнётся развёртывание обновления для более старых устройств. Тем не менее можно с уверенностью предположить, что первым ColorOS 17 получит смартфон Oppo.