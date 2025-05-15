Buds Air 7 Pro от Realme официально представлены: стали известны дата и возможности

Realme официально подтвердила дату выхода новых беспроводных наушников Buds Air 7 Pro, которые будут представлены одновременно со смартфоном Realme GT 7. Мировая премьера устройств состоится 27 мая 2025 года на специальном мероприятии в Париже, Франция. Среди рынков, на которых ожидается появление новинки, значится и Индия.

На промоматериалах производитель продемонстрировал четыре цветовых варианта Buds Air 7 Pro: красный, зелёный, белый и серый. Хотя Realme пока не опубликовала полный перечень характеристик модели для глобального рынка, ранее в Китае устройство уже поступило в продажу, и его спецификации стали известны.

Модель получила двойную настройку драйверов, состоящую из 11-миллиметрового басового динамика и 6-миллиметрового микропланарного твитера. В наушниках установлены два ЦАП-чипа, обеспечивающие поддержку форматов Hi-Res Audio и LHDC 5.0 для высококачественного звучания.

Realme Buds Air 7 Pro также поддерживают активное шумоподавление до 53 дБ, а функция 3D-пространственного звука и индивидуальный аудиопрофиль на основе сканирования уха позволяют адаптировать звучание под пользователя.

Отдельного внимания заслуживает интеграция искусственного интеллекта: в наушниках реализован голосовой перевод в реальном времени, а также возможность перевода разговоров лицом к лицу на 32 языках. Помимо этого, доступен интеллектуальный помощник с функцией ответов на вопросы.

Устройство сертифицировано по стандарту IP55, что говорит о защите от воды и пыли. Время автономной работы достигает 48 часов, также предусмотрена функция быстрой зарядки.