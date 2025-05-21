Realme провела старт продаж флагманского P3 Ultra в России

21 мая 2025 года на платформе AliExpress начались продажи нового смартфона Realme P3 Ultra. Как сообщили CNews представители онлайн-ретейлера, модель оснащена производительным чипсетом MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G, который демонстрирует свыше 1,45 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.

Устройство комплектуется аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Ultra Charge мощностью 80 Вт. Корпус смартфона выполнен с округлением со всех четырёх сторон, а экран AMOLED имеет пиковую яркость 1500 нит и частоту обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает отображение 1,07 миллиарда оттенков и контрастность 5 000 000:1.

Особый акцент производитель сделал на геймерской аудитории: функция GT Boost, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта, обеспечивает прирост производительности и стабильную частоту кадров до 120 FPS в популярных играх. Для охлаждения задействована система AeroSpace Cooling System.

Смартфон получил защиту по стандарту IP69, позволяющую эксплуатировать устройство в самых сложных условиях. Камера включает сенсор Sony IMX896 с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный широкоугольный модуль. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ (динамическое распределение), встроенное хранилище — 256 ГБ.

Realme P3 Ultra представлен в цветах Glowing Lunar White и Neptune Blue. Начальная цена новинки — от 24 785 рублей. По информации за март 2025 года, средний срок доставки посылок с AliExpress из Китая в Россию составляет 14,1 дня, при этом около 87% отправлений доставляются авиасообщением.