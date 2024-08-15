Realme представил зарядку Pocket Cannon мощностью 320 Вт

Китайская компания Realme представила свою новую 320-ваттную технологию зарядки под названием 320W SuperSonic Charge, которая, по их утверждениям, является самой быстрой в мире для смартфонов.

Согласно информации от Realme, полная зарядка аккумулятора займет всего 4 минуты и 30 секунд. За одну минуту устройство сможет зарядиться до 26%, а за менее чем две минуты — более чем на 50%.

При этом новое зарядное устройство не больше предыдущей модели мощностью 240 Вт и оснащено двумя портами USB-C для одновременной зарядки: 150 Вт для смартфонов Realme и 65 Вт для совместимых ноутбуков.

Технология Realme немного опережает анонсированную ранее 300-ваттную зарядку от Redmi, которая заряжает аккумулятор емкостью 4000 мА·ч за 4 минуты и 55 секунд. В отличие от неё, Realme заряжает аккумулятор на 4400 мА·ч за менее чем 4,5 минуты.