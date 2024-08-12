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Realme представила в Индии новый бюджетный смартфон Realme C63 5G

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Realme C63 5G, представленный в Индии, получил 6,67-дюймовую ЖК-панель с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Realme представила в Индии новый бюджетный смартфон Realme C63 5G

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и предлагает 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью microSD-карты. На задней панели расположена 32-мегапиксельная камера, а для селфи используется 8-мегапиксельная камера.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает стандартную зарядку мощностью 10 Вт. Среди других функций — сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм, защита от воды и пыли IP54, а также поддержка 5G и пользовательский интерфейс Realme UI 5 на базе Android 14.

C63 будет доступен в двух цветах: Starry Gold и Forest Green, а также в трех конфигурациях памяти: 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ.

Стартовая цена модели составляет 10 999 индийских рупий или 11 500 рублей.  Продажи в Индии запланированы 20 августа.

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