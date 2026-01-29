Realme представила P4 Power с аккумулятором 10 001 мА·ч и дисплеем 144 Гц

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme P4 Power в Индии — первой в мире модели с аккумулятором ёмкостью более 10 000 мА·ч. Основной акцент сделан на длительной автономности при доступной цене: стартовая версия стоит ~285 долларов.

Аккумулятор и автономность

Realme P4 Power оснащён батареей на 10 001 мА·ч, прошедшей тест на ударопрочность военного стандарта MIL-STD-810. Производитель заявляет до 932 часов работы в режиме ожидания, более 72 часов разговоров, около 32 часов воспроизведения видео на YouTube, свыше 21 часа навигации и более 11 часов игрового процесса в BGMI на одной зарядке.

Смартфон поддерживает быструю зарядку 80 Вт и обратную проводную зарядку 27 Вт для аксессуаров. Доступна функция bypass charging, позволяющая играть или смотреть видео во время зарядки без ущерба для батареи, а функция boost charging ускоряет пополнение заряда при долгом нажатии. Realme предлагает четырёхлетнюю гарантию на состояние батареи с возможностью замены при падении ёмкости ниже 80 % (для первых проданных устройств).

Дисплей и производительность

Устройство оснащено 6,8‑дюймовым OLED‑дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, изогнутыми краями и пиковой яркостью до 6500 нит. Смартфон работает на MediaTek Dimensity 7400 Ultra с LPDDR4X RAM и UFS 3.1, включая отдельный AI‑чип HyperVision+.

Камеры и ПО

Основная камера: 50 МП Sony IMX882 с OIS, 8 МП ультраширокоугольная и 2 МП сенсор. Фронтальная камера — 16 МП Sony IMX480. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0, производитель обещает три года обновлений Android и четыре года патчей безопасности.

Прочие характеристики

Среди дополнительных возможностей — защита по стандартам IP69, IP68 и IP66, инфракрасный порт, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.4. Толщина корпуса — 9,1 мм, вес — 219 г. Доступны три цвета: TransSilver, TransOrange и TransBlue по новому дизайну TransView.