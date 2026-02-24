Realme представила P4 Lite 4G с большим аккумулятором и практичными функциями

Компания Realme выпустила новый смартфон P4 Lite 4G, ориентированный на пользователей, которым важна продолжительная работа без подзарядки и надёжность устройства. Основное внимание в этой модели уделено ёмкому аккумулятору, защите и повседневной функциональности, а не высокой производительности или продвинутой камере.

Смартфон выполнен в варианте Sea Blue с мягким блеском и приятной отделкой, не слишком глянцевой. Размеры устройства составляют 167,2 × 76,6 × 7,94 мм, вес — 201 г. Несмотря на встроенный аккумулятор ёмкостью 6300 мА·ч, толщина корпуса остаётся менее 8 мм. Пластиковый корпус не выглядит хрупким, а смартфон получил защиту по стандарту IP54 и ударопрочность MIL-STD-810H. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку и работает быстро.

Особенностью модели стала RGB-подсветка Pulse Light вокруг задней камеры. Она поддерживает девять цветов и различные режимы свечения, уведомляя о звонках, сообщениях, будильниках, воспроизведении музыки и уровне заряда. Есть также возможность постоянного свечения для декоративного эффекта.

Экран P4 Lite 4G выполнен по технологии LCD, диагональ составляет 6,74 дюйма с разрешением HD+. Частота обновления 90 Гц делает прокрутку и анимацию интерфейса более плавной. Цветопередача и яркость на уровне среднего класса, достаточно комфортно для просмотра видео и социальных сетей.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI. Производительность рассчитана на повседневные задачи: звонки, мессенджеры, интернет, просмотр видео. Для более плавной работы доступна версия с 128 ГБ встроенной памяти. Встроенная функция Mini Capsule напоминает Dynamic Island на iPhone, показывая уведомления и статус зарядки вокруг фронтальной камеры.

Главная особенность — аккумулятор на 6300 мА·ч. При умеренном использовании батареи хватает на сутки с небольшим запасом, а лёгким пользователям — почти на два дня. Поддерживается зарядка мощностью 15 Вт, полного заряда хватает не сразу, но это компенсируется длительной автономностью.

Задняя камера на 13 Мп делает снимки с адекватной цветопередачей при дневном свете, фронтальная 5 Мп подходит для видеозвонков и селфи. Камеры функциональны, но не выделяются. Смартфон поддерживает 4G LTE, Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и оснащён портом USB‑C. 5G отсутствует, что отражает основной упор на автономность и бюджетность.