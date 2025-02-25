Realme представила Neo 7 SE — первый смартфон на Dimensity 8400-Max

Компания Realme анонсировала свой новый смартфон Neo 7 SE, который стал первым устройством на базе чипсета Dimensity 8400-Max.

Этот телефон ориентирован на геймеров и оснащён мощным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, усовершенствованной системой охлаждения и оптимизацией на основе искусственного интеллекта.

Neo 7 SE имеет 6,78-дюймовый игровой дисплей с разрешением 1,5K и максимальной яркостью 6000 нит. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и обладает высокой плотностью пикселей. Дисплей защищает глаза благодаря специальной технологии регулировки яркости.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8400-Max и имеет до 16 ГБ оперативной памяти. Устройство также включает в себя большую систему охлаждения и модуль GT Performance Engine для оптимизации игрового процесса.

На задней панели Neo 7 SE находится 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, а фронтальная камера имеет 16 мегапикселей, что позволяет делать качественные селфи. Устройство поддерживает запись видео в 4K.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечивает длительное время работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Несмотря на большой размер батареи, толщина телефона составляет всего 8,56 мм.

Смартфон обладает высокой степенью защиты от воды и пыли, а также поддерживает две SIM-карты 5G и Wi-Fi 6.

Realme Neo 7 SE будет доступен в трёх цветах и нескольких конфигурациях памяти с ценами от 1799 юаней (21 200 руб.) до 2499 юаней (29 500 руб.).