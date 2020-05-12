Realme представила недорогие смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.87 EUR/RUB: 80 BTC/USD: 8756.9

12 июня : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Realme представила недорогие смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

12.05.2020 13:03

Ранее сообщалось, что дебют новой линейки смартфонов Narzo откладывается, тем не менее недавно компания Realme все же провела их презентацию.
Новые модели смартфонов носят название Narzo 10 и Narzo 10A, но абсолютными новинками они не являются. Так, Narzo 10 оказался копией Realme 6i, а Narzo 10A это Realme C3.

Обе модели смартфона предназначены для индийского рынка. Смартфон Narzo 10 оснащен процессором MediaTek Helio G80, который дополняет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Realme представила недорогие смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

Экран получил диагональ 6,5 дюйма с разрешением HD+. Основная камера имеет четыре датчика с главным на 48 Мп.

За автономность отвечает АКБ на 5 000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт. Стоимость этого смартфона составляет 160 долларов.

Вторая представленная модель предлагается с процессором MediaTek G70, тройной 12-мегапиксельной камерой, батарей на 5 000 мАч и сканером отпечатков пальцев.

Стоимость этого смартфона составляет 112 долларов.

Realme представила недорогие смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

Просмотры:

Метки: , , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги