Realme представила недорогие смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

Ранее сообщалось, что дебют новой линейки смартфонов Narzo откладывается, тем не менее недавно компания Realme все же провела их презентацию.

Новые модели смартфонов носят название Narzo 10 и Narzo 10A, но абсолютными новинками они не являются. Так, Narzo 10 оказался копией Realme 6i, а Narzo 10A это Realme C3.

Обе модели смартфона предназначены для индийского рынка. Смартфон Narzo 10 оснащен процессором MediaTek Helio G80, который дополняет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Экран получил диагональ 6,5 дюйма с разрешением HD+. Основная камера имеет четыре датчика с главным на 48 Мп.

За автономность отвечает АКБ на 5 000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт. Стоимость этого смартфона составляет 160 долларов.

Вторая представленная модель предлагается с процессором MediaTek G70, тройной 12-мегапиксельной камерой, батарей на 5 000 мАч и сканером отпечатков пальцев.

Стоимость этого смартфона составляет 112 долларов.