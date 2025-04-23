Realme представила GT7: мощный смартфон с аккумулятором 7200 мАч за 280 долларов

Компания Realme анонсировала флагманский смартфон GT7, сочетающий производительность высокого уровня, защиту от внешних воздействий и емкий аккумулятор по цене от 280 долларов с учетом национальной субсидии. Устройство базируется на новейшей платформе MediaTek Dimensity 9400+ и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища.

GT7 оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 6500 кд/м² и частотой ШИМ-регулировки 4608 Гц для снижения нагрузки на зрение. Смартфон получил расширенную систему охлаждения с испарительной камерой площадью 7700 мм², что позволяет сохранять стабильную производительность при интенсивной нагрузке.

Камера смартфона представлена 50-Мп основным модулем Sony IMX896 с оптической стабилизацией, 8-Мп сверхширокоугольным сенсором и 16-Мп фронтальной камерой. GT7 также выделяется батареей емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Аппарат защищён по стандарту IP69 и оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Смартфон работает под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15. Обещаны три крупных обновления Android и ещё один год обновлений безопасности. Устройство весит 203 грамма, размеры — 162,42 × 75,97 × 8,25 мм.