Realme показала концепт смартфона со сменными объективами на MWC 2025

Компания Realme анонсировала свой новый концептуальный смартфон Interchangeable-Lens Concept на выставке MWC 2025.

Устройство, впервые упомянутое несколько дней назад, было представлено с новыми технологиями обработки изображений на основе искусственного интеллекта.

В отличие от крупных брендов, таких как Apple и Samsung, которые стремятся использовать максимальное оптическое оборудование, Realme представила смартфон с 1-дюймовым сенсором Sony без встроенного объектива.

Прототип имеет два сменных объектива: 73-миллиметровый портретный и 234-миллиметровый телеобъектив, что позволяет делать качественные снимки с зумом и естественным размытием фона, подобно зеркальным камерам.

Хотя аналогичные эксперименты проводила и Xiaomi с концепцией 12S Ultra в 2022 году, Realme теперь предлагает высококачественные решения для мобильной фотографии.

Обе компании надеются, что их концепции станут коммерчески доступными, сочетая характеристики специализированных камер с современными технологиями обработки изображений.