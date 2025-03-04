Главная » Новости

Realme показала концепт смартфона со сменными объективами на MWC 2025

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Realme анонсировала свой новый концептуальный смартфон Interchangeable-Lens Concept на выставке MWC 2025.

Realme показала концепт смартфона со сменными объективами на MWC 2025

Устройство, впервые упомянутое несколько дней назад, было представлено с новыми технологиями обработки изображений на основе искусственного интеллекта.

В отличие от крупных брендов, таких как Apple и Samsung, которые стремятся использовать максимальное оптическое оборудование, Realme представила смартфон с 1-дюймовым сенсором Sony без встроенного объектива.

Прототип имеет два сменных объектива: 73-миллиметровый портретный и 234-миллиметровый телеобъектив, что позволяет делать качественные снимки с зумом и естественным размытием фона, подобно зеркальным камерам.

Realme показала концепт смартфона со сменными объективами на MWC 2025

Хотя аналогичные эксперименты проводила и Xiaomi с концепцией 12S Ultra в 2022 году, Realme теперь предлагает высококачественные решения для мобильной фотографии.

Обе компании надеются, что их концепции станут коммерчески доступными, сочетая характеристики специализированных камер с современными технологиями обработки изображений.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.