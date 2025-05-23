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Realme подтвердила Neo 7 Turbo с батареей 7200 мАч и чипом Dimensity 9400e

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Компания Realme раскрыла ключевые характеристики нового смартфона Neo 7 Turbo, официальный запуск которого состоится 29 мая в Китае. Производитель делает акцент на высокой производительности и автономности, готовя устройство для пользователей, требующих максимальной мощности.

Realme Neo 7 Turbo оснащён аккумулятором внушительной ёмкости — 7200 мА·ч. Поддержка 100-ваттной быстрой зарядки позволит значительно сократить время пополнения заряда. В смартфоне реализована функция обходной зарядки, при которой питание поступает напрямую от адаптера, минуя батарею, что снижает тепловую нагрузку и продлевает срок службы аккумулятора.

Аппаратной основой устройства станет чип MediaTek Dimensity 9400e, в паре с которым работает фирменный движок GT Performance Engine 2.0, оптимизированный для стабильной частоты кадров в играх. За отвод тепла отвечает испарительная камера площадью 7700 мм².

Neo 7 Turbo получил дисплей с минимальными рамками толщиной 1,3 мм и ШИМ-регулировкой яркости 4608 Гц, обеспечивая комфорт для глаз при длительном использовании. Дизайн смартфона выполнен в прозрачной эстетике: в серой версии визуализирована внутренняя структура устройства в масштабе 1:1.

Realme подтвердила Neo 7 Turbo с батареей 7200 мАч и чипом Dimensity 9400e

Ожидается, что смартфон поступит в продажу с памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0, в конфигурациях от 12/256 ГБ до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Предустановленной ОС станет Realme UI 6 на базе Android 15.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 с оптической стабилизацией, дополненным сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и телефотомодулем также на 50 Мп. По предварительным данным, Realme Neo 7 Turbo может лечь в основу глобальной версии будущего флагмана Realme GT 7.

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