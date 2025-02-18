Realme P3x представлен в Индии: доступный смартфон с мощными характеристиками

Realme официально представила свой новый смартфон P3x на индийском рынке, наряду с моделью P3 Pro. Это бюджетное устройство предлагает впечатляющие характеристики по разумной цене.

Realme P3x оснащён 6,72-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В его основе лежит процессор MediaTek Dimensity 6400, который работает с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также имеет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

На устройстве установлена операционная система Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0. Основная камера на задней панели имеет разрешение 50 Мп, а фронтальная камера — 8 Мп.

Среди других особенностей — возможность расширения памяти до 2 ТБ с помощью карты microSD, Bluetooth 5.3, GPS, тонкий корпус толщиной 7,94 мм, боковой сканер отпечатков пальцев и аудиоразъём 3,5 мм. Также P3x имеет защиту IP68 + IP69 от воды и пыли.

Смартфон доступен по стартовой цене 13 999 индийских рупий (14 700 руб.) за модель с 6 ГБ оперативной памяти и 14 999 индийских рупий за версию с 8 ГБ. P3x будет продаваться в трёх цветах: «Полуночный синий», «Лунное серебро» и «Звёздный розовый».

Продажа начнётся 28 февраля 2025 года на официальном сайте Realme и в розничных магазинах.