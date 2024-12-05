Realme опубликовала видеотизер Neo 7 с батареей 7000 мАч и Dimensity 9300 Plus

Компания Realme готовится представить новый смартфон Neo 7 с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и процессором Dimensity 9300 Plus 11 декабря в Китае.

Устройство уже появилось в базе данных сертификации TENAA, где были опубликованы его ключевые характеристики и изображения. Сегодня бренд подтвердил дизайн Neo 7 с помощью видео и фото.

Сюй Ци, вице-президент по глобальному маркетингу Realme, отметил, что Neo 7 стал первым продуктом в серии Neo после её запуска.

Внешний вид устройства представлен в цвете Starship Edition, а модуль задней камеры получил нестандартный дизайн, который был создан с использованием точной обработки металла.

Несмотря на большую ёмкость аккумулятора, Neo 7 имеет тонкий корпус толщиной всего 8,5 мм, что на 0,1 мм тоньше, чем у предшественника Realme GT Neo 6. Это удалось достичь благодаря новой технологии аккумуляторов, разработанной в сотрудничестве с Ningde New Energy, которая обеспечивает высокую плотность энергии.

Realme также сообщила, что Neo 7 будет оснащён системой жидкостного охлаждения VC площадью 7700 мм² для стабильной работы.

По данным TENAA, размеры устройства составляют 162,55 x 76,39 x 8,56 мм, а вес — около 213,4 грамма. Смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и встроенный датчик отпечатков пальцев.

Neo 7 будет доступен с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, имеет двойные динамики, ИК-порт и работает на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.