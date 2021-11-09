Realme опережает график продаж 10 миллионов телефонов в Китае в 2021 году

Realme официально достигла целевого показателя продаж смартфонов на китайском рынке в 10 миллионов человек, который планировался к 2021 году. Компания поставила годовую цель в начале этого года и достигла ее с опережением графика.

Ранее в этом году вице-президент китайского производителя смартфонов Сюй Ци поставил цель, чтобы в этом году годовые продажи достигли 10 миллионов единиц. Эта цель предназначалась, в частности, для китайского рынка, и компания поделилась этим достижением сегодня (9 ноября 2021 года) в социальных сетях.

Примечательно, что это достижение также свидетельствует о массовом росте бренда за последние два года. Ранее в этом месяце Сюй Ци также заявил, что компания сосредоточится на выпуске на китайский рынок смартфонов премиум-класса с высокими техническими характеристиками в следующем году, однако он воздержался от раскрытия каких-либо дополнительных подробностей по этому поводу. Тем не менее, средний сегмент бренда по-прежнему имеет сильные позиции на рынке своей страны, причем Realme Q3s является одной из самых популярных моделей с точки зрения продаж в течение сезона Double 11, при этом в первый день продаж было продано более 100000 единиц.

Источник — Astera.