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Realme Note 50, Redmi 13C и Redmi 12 стали лидерами рынка смартфонов РФ за 2024 год

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Группа М.Видео-Эльдорадо провела анализ продаж смартфонов в России за 11 месяцев 2024 года и обнаружила, что объем продаж в денежном выражении вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Всего россияне купили 27,1 миллиона смартфонов на сумму 654 миллиарда рублей.

В количественном выражении лидерами стали бренды Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, Realme и Infinix. В денежном выражении на первом месте оказались Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi), Tecno и Honor.

Самыми продаваемыми моделями в количественном выражении стали Realme Note 50 (64 Гб и 128 Гб), Redmi 13C (256 Гб), Redmi 12 (256 Гб) и Tecno Spark Go 2024 (128 Гб). В денежном выражении наиболее популярными стали пять моделей iPhone, включая iPhone 15 Pro Max и iPhone 15.

По итогам продаж выделяются три ценовые категории. В бюджетном сегменте до 20 тысяч рублей лидируют Realme Note 50 и Redmi 13C. В среднем сегменте (20-50 тысяч рублей) на первом месте Samsung Galaxy A55. В премиум-сегменте (свыше 50 тысяч рублей) доминируют iPhone, включая iPhone 15 Pro Max.

 

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