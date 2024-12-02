Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, компания опубликовала новые тизеры

Компания Realme представила новые тизеры своего нового смартфона Neo7, который будет иметь мощный аккумулятор и дебютирует 11 декабря.

До официально презентации бренд продолжает подогревать интерес к новинке, публикуя тизеры и новые подробности. Так, Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, который обеспечит до трех дней работы без подзарядки.

Смартфон сможет работать до 23 часов при просмотре видео, до 22 часов навигации, до 89 часов прослушивания музыки и до 14 часов видеозвонков. Толщина корпуса составит 8,5 мм.

По слухам, Neo7 будет работать на процессоре Dimensity 9300+ и будет защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Ожидаемая цена устройства начинается от $344 в зависимости от выбранной конфигурации.