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Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, компания опубликовала новые тизеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Realme представила новые тизеры своего нового смартфона Neo7, который будет иметь мощный аккумулятор и дебютирует 11 декабря.

Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, компания опубликовала новые тизеры

До официально презентации бренд продолжает подогревать интерес к новинке, публикуя тизеры и новые подробности. Так, Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, который обеспечит до трех дней работы без подзарядки.

Смартфон сможет работать до 23 часов при просмотре видео, до 22 часов навигации, до 89 часов прослушивания музыки и до 14 часов видеозвонков. Толщина корпуса составит 8,5 мм.

Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, компания опубликовала новые тизеры

По слухам, Neo7 будет работать на процессоре Dimensity 9300+ и будет защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Ожидаемая цена устройства начинается от $344 в зависимости от выбранной конфигурации.

Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, компания опубликовала новые тизеры Realme Neo7 получит АКБ на 7 000 мАч, компания опубликовала новые тизеры

 

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