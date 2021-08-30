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Realme Narzo 50i запущен в Индии

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На прошлой неделе 91mobiles поделилась просочившимся рендером будущего смартфона Realme Narzo 50A. Новая утечка показала, что компания будет в ближайшее время объявлять другую серию телефона Narzo 50 — Narzo 50i в Индии. Типстер выяснил, какие могут быть варианты расцветки Narzo 50i.

Информатор также сообщил, что Narzo 50i скоро прибудет в Индию в таких вариантах, как 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища. Компания сообщила, что смартфон будет доступен в двух цветах, таких как Mint Green и Carbon Black. Остальные детали смартфона остаются в секрете.

Realme Narzo 50i запущен в Индии

Что касается смартфона Realme Narzo 50A, его просочившиеся рендеры показали, что он будет иметь экран с вырезом в виде капли воды. Его задняя крышка уникального дизайна оснащена тройной камерой со светодиодной вспышкой и сканером отпечатков пальцев.

На нижнем краю устройства расположены аудиоразъем 3,5 мм, ai, порт USB-C и решетка динамика. На его правом краю есть качелька регулировки громкости и клавиша включения. К сожалению, информации о характеристиках устройства нет.

В прошлом году Realme анонсировала серию смартфонов Narzo 20 в сентябре в Индии. Следовательно, вполне вероятно, что серия смартфонов Narzo 50 может дебютировать уже в следующем месяце в Индии и на некоторых других рынках.

Источник — Astera.

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