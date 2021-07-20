Realme Narzo 20 Pro получает стабильное обновление Android 11

Производитель мобильных телефонов Realme работает над выпуском обновления Realme UI 2.0 для своих устройств с сентября 2020 года. Десять месяцев спустя бренд еще не обновил свой портфель до последней версии своего программного обеспечения на базе Android 11. Следующая модель, которая получит это обновление, — это realme narzo 20 Pro.

Бренд смартфонов Realme запустил программу раннего доступа Realme UI 2.0 для Realme Narzo 20 Pro в конце декабря 2020 года. Это означает, что компании потребовалось почти 7 месяцев, чтобы выпустить стабильное обновление Android 11 для этого телефона.

Согласно твиту, стабильное обновление realme UI 2.0 для realme narzo 20 pro прибывает с версией прошивки RMX2161_11_C.09 и весит колоссальные 3,04 ГБ.

Как и любое другое обновление системы OTA, это, вероятно, будет выпускаться партиями. В результате, чтобы добраться до каждого устройства, может потребоваться некоторое время. В конце концов, обновление должно быть доступно для всех пользователей в ближайшие дни.

Источник — Astera.