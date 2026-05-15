Realme начнёт предустанавливать «Алису» вместо Gemini на флагманах

Компания realme начала предустанавливать голосового ассистента «Алиса» на смартфоны realme 16 Pro+ и realme 16 Pro.

Как сообщили в пресс-службе производителя, речь идёт не только о выборе ассистента по умолчанию, но и о более глубокой системной интеграции. В частности, на старших моделях вызвать «Алису» можно будет голосом даже с заблокированного экрана.

Отмечается, что подобные решения уже применялись ранее на устройствах других производителей, включая Huawei. При этом использование Google Gemini в России ограничено, что влияет на доступность голосовых функций на Android-смартфонах.

Сроки появления аналогичной интеграции на более доступных моделях realme пока не раскрываются.

