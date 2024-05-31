Realme GT7 Pro первым получит новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4

Вице-президент компании Realme, Чейз Сюй, недавно объявил о планах компании выпустить GT 7 Pro в Индии позднее в этом году.

С помощью этого устройства Realme стремится унифицировать свой подход к рынку, предлагая одну и ту же модель как в Китае, так и во всем мире.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Realme GT 7 Pro будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, и станет первым смартфоном с этой однокристальной системой, который будет доступен во всем мире.

Ожидается, что Qualcomm представит чип Snapdragon 8 Gen 4 в октябре, что означает, что GT 7 Pro может появиться на рынке в последнем квартале текущего года.

В то же время компания готовится выпустить на мировой рынок Realme GT 6. Предполагается, что этот телефон появится в июле и получит характеристики, аналогичные модели Realme GT Neo 6.

То есть он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0 и основной камерой на 50 Мп.