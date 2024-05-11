Realme GT Neo6 получил Snapdragon 8s Gen 3, яркий экран и АКБ на 5500 мАч

Компания Realme, известная своими смартфонами, представила новую модель под названием GT Neo6, расширяя популярную серию Neo.

GT Neo6 оснащен большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780×1264 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость экрана достигает впечатляющих 6000 нит и защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Под капотом смартфона находится мобильная платформа Snapdragon 8s Gen 3, сопровождаемая 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в максимальной конфигурации.

Чтобы обеспечить эффективное отвод тепла, в устройстве используется система охлаждения с большой испарительной камерой площадью 10 014 мм². Он работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом realme UI 5.

В плане фотографии GT Neo6 может похвастаться двойной задней камерой. Она включает основной датчик Sony IMX882 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный модуль с широким углом обзора 112 градусов. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 120 ватт, что позволяет зарядить устройство на 50% всего за 10 минут. Дополнительные функции модели включают сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики Dolby Atmos, а также модули Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и NFC.

Realme GT Neo6 будет доступен на китайском рынке с 15 мая по цене от 290 до 415 долларов (26 600-38 100 рублей).